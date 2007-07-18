Чернівецька дитяча лікарня отримала апарат для ультразвукових досліджень

Представники Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» на чолі з головою наглядової ради фонду Катериною ЮЩЕНКО відвідали Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню №2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, гості оглянули приміщення лікарні, побували у діагностичному відділенні та відділенні реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи, відвідали кабінет лікувальної фізкультури. К.ЮЩЕНКО та представники фонду поспілкувалися з маленькими пацієнтами та їхніми батьками, а також провели коротку зустріч з персоналом закладу та членами Опікунської ради лікарні.

Від імені Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» К.ЮЩЕНКО вручила головному лікарю Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні №2 Наталії ШЕВЧУК сертифікат на передачу апарату для проведення ультразвукових досліджень – ехотомоскопу SLE-101 MF. Вартість обладнання – 100 тисяч гривень. Від родини ЮЩЕНКІВ вона подарувала закладу ікону Ісуса Христа.

У свою чергу, представники лікарні презентували К.ЮЩЕНКО книгу «Буковинські говірки», а також бісеровий пояс.

Перебуваючи в Чернівцях, К.ЮЩЕНКО провела зустріч з представниками ЗМІ. Спілкуючись з журналістами, вона особливо відзначила той факт, що Чернівецька область проголосила 2007 рік роком медицини. Вона зазначила, що це прекрасний приклад, який мали б наслідувати усі області України. «Я вважаю, що кожен рік має бути роком медицини і освіти, – підкреслила К.ЮЩЕНКО, – адже здоров’я і знання наших дітей – це майбутнє нашої країни».