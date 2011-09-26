Допоможіть дівчинці, хворій на рак!

Тані Єлісейкіній з Івано-Франківщини – дуже потрібна допомога! Дівчинка лікується у Києві від раку. Позаду – кілька курсів хіміотерапії, попереду – операція. Тані видалять уражену раком кістку і встановлять протез. Вартість протезу – 120 000 гривень. Для простої сільської родини – сума фантастична! Сім’я звертається до всіх земляків з проханням допомогти зібрати ці гроші. Без протезу дівчинка не зможе нормально ходити і назавжди залишиться інвалідом! Тільки в одному Києві мешкає кілька мільйонів людей – якщо кожен десятий перерахує хоча б гривню, Таня отримає шанс на здорове життя!

Телефон мами, Наталки (096) 747 78 77

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: Приватбанк

№ рахунку 29244825509100

МФО 305299

ЗОКПО 14360570

Призначення: благодійна фінансова допомога на лікування доньки, для поповнення картки 4405 8850 1904 8526 Елісейкіна Наталя Іванівна

