Створено територіальні органи Держслужби з ліків

Кабінет міністрів України створив територіальні органи Державної служби з лікарських засобів.

Про це йдеться в постанові уряду №997 від 26 вересня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, територіальні органи створюються як юридичні особи публічного права шляхом реорганізації територіальних органів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я.

Територіальні органи створюються у всіх областях України, а також у Києві, Криму і Севастополі.