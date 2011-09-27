Створено територіальні органи Держслужби з ліків
08:29, 27 вересня 2011Країна
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Розпорядження Кабміну
Кабінет міністрів України створив територіальні органи Державної служби з лікарських засобів.
Про це йдеться в постанові уряду №997 від 26 вересня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.
Згідно з документом, територіальні органи створюються як юридичні особи публічного права шляхом реорганізації територіальних органів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я.
Територіальні органи створюються у всіх областях України, а також у Києві, Криму і Севастополі.
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