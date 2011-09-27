Хто і як знайде українським сиротам сім'ї

У четвер, 29 вересня, ІА УНІАН, відбудеться прес-конференція, присвячена Дню усиновлення, який відзначається в Україні 30 вересня. В ході заходу планується обговорити низку питань, пов`язаних із забезпеченням прав дитини, зокрема, на сімейне благополуччя, результати роботи Всеукраїнського порталу з усиновлення www.sirotstvy.net; проблеми, з якими стикаються потенційні усиновлювачі. Також буде представлена ​​остання статистика та конкретні кроки держави щодо запобігання соціального сирітства та скорочення кількості дітей-сиріт в інтернатних установах країни.

Учасники прес-конференції:

- Юрій Павленко, Уповноважений Президента України з прав дитини

- Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

- Євгенія Ткаченко, президент Всеукраїнської громадської організації «Магнолія»

- Віктор Левченко, батько 2 усиновлених дітей з порталу www.sirotstvy.net (м. Дніпропетровськ).

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у прес-конференції.

Дата: 29 вересня.

Час: 10:00-11:30.

Місце: ІА УНІАН, вул. Хрещатик, 4. 2-й пов., Зал для прес-конференцій.

Акредитація за номером: +38 044 502 52 12; + 38095430 19 40.