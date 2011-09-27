Українців абсолютно не турбують проблеми куріння - опитування

Для українців першочерговими соціальними проблемами є низькі зарплати і зростання цін. Найменше населення турбують проблеми куріння і мовне питання.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного «Бюро статистичного аналізу» (БСА), які озвучила сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник «БСА» Марія ЧЕРНОВА.

За словами М.ЧЕРНОВОЇ, найважливішими соціальними проблемами, що вимагають першочергового розв’язання, опитані назвали, зокрема, низький рівень заробітної плати, зростання цін на продукти харчування, занепад національної економіки, безробіття і корупцію. Ці проблеми назвали більше третини респондентів. При цьому тютюнопаління у даному списку проблем посідає передостаннє місце, пропустивши перед собою лише мовне питання.

Згідно з опитуванням, 26% опитаних палять зараз і 20% палили раніше. Серед причин початку куріння на першому місці вони назвали вплив друзів (35%) і бажання здаватися дорослим (12%). На запитання «Чи вирішить підвищення акцизу на сигарети проблему тютюнопаління?» 77% респондентів відповіли негативно. При цьому 75% опитаних вважають, що підвищення акцизу на сигарети призведе до зростання тіньових продажів тютюнових виробів. Також 77% заявили, що продовжать палити у разі підвищенні цін на сигарети, у тому числі і за рахунок підвищення акцизів, і лише 18% опитаних курців заявили, що кинули б палити у цьому разі.

«Ця проблема (тютюнопаління - УНІАН) є, але вона вимагає професійних підходів, а ми маємо справу з відвертою пропагандою. Якщо подивитися на результати досліджень, то видно, що люди знають про проблему, іншими словами, інформація до них доходить, пропаганда працює повним ходом, але сенсу від цієї пропаганди жодного», - заявив президент Української торговельно-промислової конфедерації Володимир ДЕМЧАК. «Є пропаганда здорового способу життя, а є здоровий спосіб життя. Суспільству запропонували пропаганду здорового способу життя, а видають її за здоровий спосіб життя. А його не було і немає, і не видно, як його збираються досягти як урядові органи, так і громадські організації», - відзначив В.ДЕМЧАК.

Він наголосив, що людей хвилюють інші соціальні проблеми, і їх варто вирішувати у першу чергу. «Я не хочу сказати, що не потрібно займатися тютюнопалінням і розв’язувати проблему тютюнопаління. Точно треба, але іншими методами, тими, які дають результат. Треба ухвалювати такі урядові рішення і закони, які б реалізували в Україні здоровий спосіб життя. І хай ті самі акцизи, які збираються з тютюну і алкоголю тощо, йдуть на ці цілі», - додав В.ДЕМЧАК.

Опитування проводилося у вересні п.р. методом телефонного інтерв`ю і опитування в Інтернеті. Було опитано 1600 жителів найбільших міст.