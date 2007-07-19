Потерпілих в техногенній аварії лікують за книжками
Спеціальних медикаментів не існує
Не існує такого медикаменту, який би відразу нейтралізував фосфорні сполуки. Про це кореспонденту УНІАН розповів начальник Львівського військового госпіталю, полковник медичної служби Сергій Петрук: " Теоретично ми знали, як лікувати таких потерпілих. Проте досвіду набуваємо вже під час лікування. Адже раніше таких випадків не було. Ліків, які б відразу нейтралізували фосфорні сполуки, не існує. На першому етапі доцільно застосовувати такий антидот, як атропін, а зараз проводимо симптоматичне лікування".
Лікарі ретельно спостерігають за хворими, що постраждали внаслідок аварії, бо, за даними медичної літератури, на другу-сьому добу може розвинутися ускладнення – захворювання печінки та нирок, через які виводяться продукти згоряння фосфору. Пацієнтам середнього ступеня важкості проводять сеанси гіпербаричної оксигінації – щоб ліквідувати фактори впливу не лише сполук фосфору, а й чадного диму. На щастя, у більшості пацієнтів легкі ступені важкості захворювання.
За словами начальника госпіталю, на 11-ту ранку в середу тут перебувало 18 осіб. З цих вісімнадцяти чотири пацієнти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, а решта 14 – з легким ступенем. Четверо – цивільні особи, п’ятеро – працівники ДАІ, решта – співробітники МНС.