Потерпілих в техногенній аварії лікують за книжками

Не існує такого медикаменту, який би відразу нейтралізував фосфорні сполуки. Про це кореспонденту УНІАН розповів начальник Львівського військового госпіталю, полковник медичної служби Сергій Петрук: " Теоретично ми знали, як лікувати таких потерпілих. Проте досвіду набуваємо вже під час лікування. Адже раніше таких випадків не було. Ліків, які б відразу нейтралізували фосфорні сполуки, не існує. На першому етапі доцільно застосовувати такий антидот, як атропін, а зараз проводимо симптоматичне лікування".

Лікарі ретельно спостерігають за хворими, що постраждали внаслідок аварії, бо, за даними медичної літератури, на другу-сьому добу може розвинутися ускладнення – захворювання печінки та нирок, через які виводяться продукти згоряння фосфору. Пацієнтам середнього ступеня важкості проводять сеанси гіпербаричної оксигінації – щоб ліквідувати фактори впливу не лише сполук фосфору, а й чадного диму. На щастя, у більшості пацієнтів легкі ступені важкості захворювання.

За словами начальника госпіталю, на 11-ту ранку в середу тут перебувало 18 осіб. З цих вісімнадцяти чотири пацієнти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, а решта 14 – з легким ступенем. Четверо – цивільні особи, п’ятеро – працівники ДАІ, решта – співробітники МНС.