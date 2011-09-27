В Україну повертають туристи, які постраждали в Таїланді

Сьогодні в Україну з Таїланду повертаються двоє українських туристів, які постраждали під час катання на слонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він поінформував, що 12 вересня українські туристи, які відвідували Таїланд, придбали екскурсію, що включала катання на слонах. Під час катання перервалися стрічки, якими до спин слонів були прикріплені крісла, й люди попадали. Чоловік отримав травму ноги, у жінки - переломи обох ніг. Українські туристи були доставлені до лікарні, де їм було надано відповідну допомогу.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що українці також зверталися про допомогу до українського посольства.

Крім того, для надання допомоги до Таїланду вилетів лікар, послуги якого оплачувалися українською страховою компанією. О.ДИКУСАРОВ зазначив, що поки немає інформації, чи повністю страхова компанія виконала свої зобов`язання.

25-26 вересня консул України в Таїланді і представник консульської служби МЗС України поспілкувалися з українськими громадянами, їм було продовжено термін дії віз для перебування на території Таїланду, оскільки вони мали продовжити курси лікування.

«Сьогодні, за моєю інформацією, вони повертаються в Україну», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, консульському пункту в аеропорту «Бориспіль» доручено надати максимальне сприяння українським громадянам, які не є мешканцями Києва, зокрема щодо їх відправлення додому.