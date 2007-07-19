Вітамін С не врятує від застуди

Як стверджують учені, вживання вітаміну С для боротьби з простудою - це марна трата часу і грошей.

Дослідники виявили, що пігулки мають незначний профілактичний ефект і абсолютно непотрібні для усунення симптомів простуди. Таким чином марно пити з цією метою апельсиновий сік або їсти апельсини.

Тільки бігунам на марафонські дистанції, лижникам і тим, хто короткочасно відчуває сильний холод або стрес, слід вживати харчові добавки, зокрема вітамін С, наголошується у висновках учених.

Фахівці грунтують свої висновки на аналізі 30 досліджень, проведених за останні шість десятиліть, в яких брали участь більш ніж 11.000 пацієнтів.

"Просто не має сенсу вживати вітамін С 365 днів на рік, щоб зменшити шанс захворіти ", - стверджують експерти.

Огляд досліджень був опублікований в Cochrane Library, серйозному медичному журналі. Його номер був присвячений вітамінам, зокрема обговорювалося питання, чи дійсно люди, які регулярно вживають вітамін С, мають менше шансів захворіти, ніж ті, хто цього не робить.

В ході окремого дослідження добровольці вживали не менші двох грамів вітаміну на день, що приблизно в чотири рази перевищує дозу, яка міститься в популярних добавках, котрі продаються в магазинах.

Учені встановили: ті, хто щодня вживає вітамін С має лише на два відсотки менше шансів захворіти простудою, ніж особи, що не вживають ці пігулки. Такий відсоток вважається допустимою помилкою в ході експериментів, тому практично він рівний нулю.

MIGnews.com