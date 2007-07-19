П`ять склянок молока допоможуть уникнути діабету

11:15, 19 липня 2007
Країна
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Це може стати доброю профілактикою...

Протистояти захворюванню на діабет другого типу допоможе вживання великої кількості молока. Будучи головним джерелом кальцію і вітаміну D, молоко зменшує ризик розвитку діабету майже на 15%.

Вивчаючи властивості молочних продуктів і молока безпосередньо, біологи Tufts University виявили, що комбінація високої дози вітаміну D і кальцію (по 3-5 стаканів молока щодня) має великий потенціал для запобігання діабету, особливо серед тих, хто схильний до цієї хвороби.

Поживні речовини, що містяться в молоці, впливають на вироблення і застосування інсуліну, завдяки якому знижується концентрація глюкози в крові.

Діабет другого типу і синдром опору інсуліну збільшили показники смертності майже на 45% за минулі 20 років, що підвищує важливість розробки нових способів лікування смертельної хвороби.

Додавання декількох чашок молока до регулярного раціону харчування може стати одним із найпростіших профілактичних заходів, вважають лікарі.

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