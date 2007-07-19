Техногенна катастрофа на Львівщині (хроніка)

16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга №2005 (всього у складі потяга було 58 вагонів). Цистерни слідували зі станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

19.07.2007 20:05

Звіт МНС про стан робіт на вечір 19 липня

На даний час на Львівщині на місці аварії вже піднято та завантажено на залізничні платформи 2 цистерни з жовтим фосфором.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і Міністерства охорони здоров’я. На 9 цистернах здійснюються роботи з ліквідації пробоїн і тріщин. Цілодобово підтримується подача пожежної піни на пошкоджені цистерни та забруднену фосфором територію. За результатами моніторингу довкілля (повітря, води, грунту, продуктів рослинництва) фахівцями санепідемслужби відхилення від діючих номативів не виявлені. Протягом дня повторно відібрані з 17 сіл Буського, Радехівського і Бродівського районів 21 проба повітря, 37 проб води та 14 - грунту.

На 20 липня заплановане підняття, завантаження і транспортування цистерн із жовтим фосфором; роботи з ліквідації пошкоджень цистерн; постійна подача пожежної піни на пошкоджені цистерни і забруднену фосфором територію; здійснення моніторингу довкілля тощо.

Станом на вечір 19 липня обстановка в зоні надзвичайної ситуації перебуває під повним контролем.

З початку виникнення надзвичайної ситуації госпіталізовані 152 особи (з них 27 дітей), у тому числі 14 рятувальників МНС, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі, 3 медичних працівники, які надавали невідкладну медичну допомогу в зоні надзвичайної ситуації, решта – жителі навколишніх населених пунктів. Тяжких хворих немає. 6 працівників МНС перебувають у стані середньої тяжкості, стан решти 8 - задовільний.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяні 173 рятувальники та 39 одиниць техніки МНС, 8 пожежних і 3 відновлювальних потяги Укрзалізниці, 200 працівників МВС, 66 військовсолужбовців і 22 одиниці техніки Міноборони, представники підприємства з виробництва жовтого фосфору - ТОВ «Казфосфат» (Республіка Казахстан) та 138 медпрацівників, задіяних до проведення профілактичних оглядів населення.

19.07.2007 15:46

Перевезення жовтого фосфору по Україні заборонене

Перевезення жовтого фосфору по Україні заборонено до завершення розслідування причин аварії вантажного поїзда в Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, крім того, вжито заходи і щодо інших небезпечних вантажів. Зокрема, партії розбиваються на маленькі, щоб якомога менше вантажів одночасно перебувало в одному місці.

Також ухвалене рішення, що на одній станції не може перебувати відразу декілька поїздів з небезпечним вантажем, повідомив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Водночас, за словами міністра, від віце-прем`єр-міністра Олександра КУЗЬМУКА надійшло повідомлення, що Мінтрансзв`язку має забезпечити доставку уцілілих цистерн з фосфором назад в Казахстан.

За словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, зараз це відпрацьовується, зокрема, Мінтрансзв`язку зв`язується з «Російськими залізницями», щоб вони прийняли цистерни з цим вантажем.

19.07.2007 14:19

У лікарнях - 145 людей, отруєних парами фосфору

Станом на 13.00 19 липня у медичні заклади госпіталізовано 145 осіб, з них 43 дітей, які постраждали внаслідок аварії потяга з фосфором поблизу села Ожидів Буського району Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у лікувальних закладах під час госпіталізації в основному встановлюється попередній діагноз: інгаляційне ураження (отруєння) парами фосфору (парами горіння фосфору).

З 12 працівників підрозділу МНС у Львівській області, які брали участь у гасінні пожежі і були госпіталізовані до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону 17 липня, 7 постраждалих у стані середньої важкості від інгаляційного отруєння парами фосфору, у 5 постраждалих – гостре інгаляційне отруєння парами горіння фосфору легкого ступеню.

Проводиться клiнiчне і лабораторне монiторування функцiонального стану здоров’я постраждалих.

19.07.2007 14:01

У Львівській області почали піднімати цистерни з фосфором

У Львівській області почалося підняття непошкоджених залізничних цистерн, у яких перевозився жовтий фосфор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ під час відвідання Львівської обласної спеціалізованої дитячої клінічної лікарні.

«У ці хвилини відбувається підняття першої цистерни», - сказав він.

19.07.2007 13:03

Ющенко думає, що уряд приховує реальні наслідки аварії?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недостатніми дії уряду щодо захисту жителів Львівської області, які постраждали від техногенної катастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив у Криму під час робочої наради з керівництвом Секретаріату Президента та апарату РНБОУ.

Президент висловив переконання, що першочерговим завданням уряду щодо ліквідації наслідків техногенної аварії у Львівській області є гарантування безпечного життя людей та запобігання екологічній загрозі.

За його словами, уряд має забезпечити людей, які проживають на ураженій території, усім необхідним для безпечного життя, зокрема, питною водою, продуктами харчування та медикаментами.

«Саме реальна турбота про людей має бути критерієм ефективних дій. У мене виникають сумніви щодо відповідності займаним посадам урядовців, які підміняють реальні дії розмовами про чисті від фосфору криниці», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає неприпустимими спроби уряду приховати реальні наслідки аварії. «Практика радянської влади, коли принципом вирішення проблеми були заспокійливі чиновницькі звіти – замість професійних дій та замовчування – замість чесного інформування не може бути нормою життя в Україні», – наголосив Президент.

19.07.07 11:11

Розпочався новий етап ліквідації катастрофи

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що небезпеки навколишньому середовищу внаслідок техногенної аварії у Львівській області уже немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після розширеної наради у штабі ліквідації наслідків аварії, який розташовано безпосередньо біля місця аварії у Буському районі Львівщини.

Міністр також наголосив: “Це неправда, що в селах не вистачає хліба”. Крім того, він сказав, що “вода є цілком придатною до вживання”.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК повідомив про новий етап ліквідації катастрофи, який передбачає підняття непошкоджених цистерн з жовтим фосфором та очищення навколишнього середовища.

За словами О.КУЗЬМУКА, усі вцілілі цистерни з жовтим фосфором будуть відправлені назад, до Казахстану. «На це Президент дав десять днів», - сказав він. Віце-прем’єр додав, що цистерни «ми не будемо тут накопичувати, будемо відправляти по одній-дві-три».

Також, за його словами, передбачено, що навколо місця аварії буде знято шар грунту і вивезено в Казахстан для переобробки.

Як сказав міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ, у навколишні лікарні має бути доставлено достатньо медичних препаратів для лікування усіх постраждалих.

19.07.2007 09:31

Шуфрич нарешті приїхав на Львівщину

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ прибув до Львівської області.

Як повідомив УНІАН заступник начальника прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, в аеропорту Львова Н.ШУФРИЧ з літака пересів у вертоліт і вирушив на місце техногенної катастрофи у Буський район.

19.07.07 08:33

На Львівщині ведеться підготовка до підняття непошкоджених залізничних цистерн з фосфором

У Буському районі Львівської області, де 16 липня сталася аварія вантажного потяга, проводяться роботи щодо збору пошкоджених частин залізничних цистерн з жовтми фосфором і ведуться підготовчі роботи щодо підняття та транспортування непошкоджених цистерн.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, відновлено пошкоджену ділянку залізничної колії довжиною 175 м та обстежено пошкоджені цистерни.

О 22.29 17 липня підрозділами МНС гасіння пожежі було завершено та локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння, але, зважаючи на потенційну небезпеку фосфору, який залишився у пошкоджених цистернах і на грунті, продовжується їхнє зрошення водою та ізоляція від повітря пожежною піною.

До медичних закладів зі скаргами на стан здоров`я звернулася 81 особа, у тому числі 28 дітей та 25 працівників МНС. Потерпілим надається необхідна медична допомога. У лікарняних закладах Львівщини створено резерв у кількості 500 ліжок для прийому можливих постраждалих.

У населених пунктах Буського та Радехівського районів, які потрапили у зону можливого хімічного забруднення, проводиться подвірний обхід з метою виявлення постраждалих та доведення заходів безпеки. Здійснюється відбір проб повітря, які направляються для лабораторних аналізів до обласної СЕС. Працівниками МВС встановлено охорону небезпечної зони та обмеження руху автотранспорту.

За результатами досліджень, проведених фахівцями санітарно-гігієнічної лабораторії обласної СЕС, перевищень гранично допустимих концентрацій у атмосферному повітрі та воді поліфосфатів та фосфорного ангідриду не виявлено. Загрози населенню немає.

Постійно здійснюється інформування населення про обстановку у зоні надзвичайної ситуації та заходи, що вживаються для ліквідації наслідків аварії.

Проведені консультації з представниками підприємства з виробництва жовтого фосфору ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан, які прибули до місця події вчора вранці, стосовно відпрацювання остаточного рішення щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 173 особи особового складу та 39 одиниць техніки від МНС, 8 пожежних потягів “Укрзалізниці”, 200 працівників МВС, 66 осіб особового складу та 22 одиниці техніки Міноборони, 3 бригади швидкої медичної допомоги.

Управління ліквідацією наслідків аварії здійснює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з першим заступником міністра МНС Володимиром АНТОНЦЕМ.