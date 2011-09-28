З 1 жовтня підвищиться прожитковий мінімум для інвалідів

В Україні з 1 жовтня ц.р. підвищуються розміри пенсійних виплат у зв`язку з черговим підвищенням розміру прожиткового мінімуму, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 жовтня збільшується з 764 грн. до 784 грн.

У зв`язку з цим буде проведено черговий перерахунок пенсій і надбавок та підвищень до пенсії, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком, пенсії в разі втрати годувальника на одного утриманця з 1 жовтня складе 784 грн., мінімальна пенсія в разі втрати годувальника на двох утриманців - 940,80 грн., на трьох і більше - 1176 грн. Шахтарі, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», в жовтні отримають пенсію в розмірі не менше 2352 грн.

Мінімальний розмір пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій (без урахування пенсій за особливі заслуги) з 1 жовтня складе: для інвалідів I групи - 1881,60 грн., II групи - 1685,60 грн., III групи - 1489,60 грн., для учасників бойових дій - 1293,60 грн.