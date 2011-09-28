Янукович створив комісію для попередження катувань

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ утворив Комісію з питань попередження катувань.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Комісію утворено з метою сприяння виконанню Україною зобов`язань за Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Комісія працюватиме як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Головою комісії призначено радника Президента України - керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрія ПОРТНОВА.

Основними завданнями Комісії є виявлення фактів катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо їх припинення і запобігання повторенню. Участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання і внесення цих пропозицій у встановленому порядку Президентові України.