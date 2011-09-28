Інноваційні технології покращать медичну допомогу пацієнтам - Аніщенко

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО заявляє, що впровадження інноваційних медичних і фармацевтичних технологій дозволить поліпшити медичну допомогу пацієнтам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це він сказав, відкриваючи Міжнародний медичний форум і Міжнародний форум фармацевтичної індустрії, що розпочався в Києві в рамках Міжнародного інноваційного форуму країн СНД-2011.

А. АНІЩЕНКО наголосив, що вітчизняні напрацювання фармацевтичної і медичної галузі займають гідне місце на Міжнародному форумі. «Серед досягнень 15 країн, які беруть участь у Форумі, широко представлено, зокрема, медичне обладнання та фармацевтичні засоби вітчизняних виробників, - зазначив міністр охорони здоров`я. - І хочу підкреслити, що вітчизняні напрацювання займають гідне місце».

Міністр зазначив, що впровадження інноваційних технологій в медичну практику особливо важливо сьогодні, коли розпочато реформування системи охорони здоров`я. «Поряд зі структурними змінами, оптимізацією мережі, відкриттям нових закладів первинної допомоги, створенням єдиних центрів екстреної медичної допомоги та впровадженням нових фінансово-економічних методів велике значення має підвищення кваліфікації лікарів і забезпечення їх сучасним обладнанням, новітніми інноваційними методами діагностики та лікування», - зазначив А. АНІЩЕНКО.

За його словами, «ми повинні змінити систему охорони здоров`я, впроваджуючи нові методи діагностики і лікування, тому що підвищення кваліфікації лікаря є основою поліпшення медичної допомоги населенню».