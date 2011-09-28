Проведуть повторну оцінку реанімобілів, куплених у 2007-2008 рр

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача для проведення повторної оцінки п`яти реанімобілів Ford Transit і шести реанімобілів Peugeot Boxer, куплених для потреб українських медичних установ у 2007-2008 рр.

Як повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації", оцінка проводиться для визначення ринкової вартості реанімобілів з метою "переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку, визначення збитків і розміру відшкодування, а також захисту суспільних інтересів".

Як повідомили у Фонді, перша оцінка вказаних реанімобілів була проведена впродовж 2007-2008 рр.