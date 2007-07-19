Створено Національну раду з питань протидії туберкульозу і ВІЛ/СНІДу

Кабінет міністрів України постановою № 926 від 11 липня 2007 року ліквідував Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом і наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні” та утворив замість їх Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністр України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Уряд затвердив склад нової Ради та регламентував її діяльність.

Зокрема, головою Ради визначено віце-прем’єр-міністра України (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та його першим заступником - міністра охорони здоров’я.

У склад Ради зі статусом заступника голови Ради включено першого заступника міністра охорони здоров’я. Крім того, до складу ввійшли представник Секретаріату Кабміну (секретар Ради), заступник міністра фінансів, заступник міністра економіки, заступник міністра внутрішніх справ, заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту, директор Держсоцслужби, заступник міністра освіти і науки, заступник міністра праці та соціальної політики, заступник голови Державного департаменту з питань виконання покарань, заступник голови Держкомтелерадіо, народний депутат України (за згодою).

Крім того, уряд включив до складу Ради по одному представнику від Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (за згодою), Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, об’єднань профспілок і роботодавців (за згодою), Представництва ООН в Україні (за згодою), двосторонніх міжурядових агенцій (за згодою), міжнародних неурядових організацій (за згодою), бізнесових кіл (за згодою), Академії медичних наук, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за згодою).

У склад Ради також ввійшли по три представники від громадських організацій (за згодою) та громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, один з яких є заступником голови Ради (за згодою).

Як повідомляв УНІАН, громадські організації ініціювали реорганізацію діяльності НКРУ з питань ВІЛ/СНІДу, аргументуючи цю вимогу необхідністю об`єднання зусиль державного і цивільного сектора для запобігання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

Національна координаційна рада з питань запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу була створена постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2005 року №352. НКРУ координувала діяльність міністерств, інших центральних і місцевих органів влади, міжнародних і громадських організацій, включаючи організації людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, для ефективної реалізації єдиної політики, консолідованого використання коштів і вдосконалення системи моніторингу у сфері запобігання розповсюдженню ВІЛ/СНІДу.