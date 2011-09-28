МОЗ запевняє, що готовий до сезонного росту застуд

Українська система охорони здоров`я повністю готова до сезонного підвищення захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров`я Раїса МОЙСЕЄНКО.

«Наша система охорони здоров`я готова до будь-якої ситуації, яка може виникнути», - сказала Р.МОЙСЕЄНКО.

Вона зазначила, що за очікуваннями медиків, цього року не очікується надзвичайних ситуацій, пов`язаних із зростанням захворюваності на грип та ГРЗ.

Замміністра сказала, що за розрахунками медиків, в осінньо-зимовий період очікується середній рівень захворюваності. При цьому вона наголосила, що всі необхідні ліки її відомством закуплено і всі медичні установи одержали їх.