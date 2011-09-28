Харківщина: від укусів скажених тварин постраждали 65 осіб

На Харківщині за січень-серпень цього року від укусів скажених тварин постраждало 65 осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної служби, курс щеплень проти сказу призначений 538 постраждалим.

У цілому за 8 місяців поточного року в лікувально-профілактичні заклади Харківської області за медичною допомогою через укуси тварини звернулися 3 тис. 796 осіб – на 9,3% (на 387 осіб) менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Із них 54,6% (2074 осіб) - мешканці Харкова.

Від укусів безпритульними тваринами постраждали 1 тис. 449 осіб (38,2% від загальної кількості), у Харкові – 1 тис. 159 осіб (55,9%).

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту житлового господарства Романа НЕХОРОШКОВА, у Харкові протягом року, до початку фінальної частини Євро-2012, буде відкритий притулок на 500 місць для безпритульних тварин. «Тож, до Чемпіонату Європи з футболу бродячих тварин на вулицях міста буде значно менше», - підкреслив він.