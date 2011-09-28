З метою надання консультативної допомоги Уповноваженому Президента з прав дитини та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції в Україні створено Громадську раду з питань захисту прав дитини. Головою Уповноваженим з прав дитини при Президенті України став Юрій ПАВЛЕНКО, він також є і головою Громадської ради. Відповідальним секретарем ради призначено керівника програм і проектів Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дар’ю КАСЬЯНОВУ.

У інтерв’ю УНІАН Д.КАСЬЯНОВА повідомила, що «громадська рада з питань захисту прав дитини є консультативно-дорадчим органом на правах робочої групи Адміністрації Президента України, створений для сприяння Уповноваженому Президенту України з прав дитини щодо забезпечення додержання прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері.

«Основними завданнями ради стануть моніторинг додержання в Україні конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері, підготовка пропозицій щодо пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту прав дитини, розроблення, обговорення та сприяння впровадженню громадських ініціатив щодо укріплення законності та дотримання прав та інтересів дитини, участь у проведені перевірок з питань дотримання прав дітей,» - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Вона висловила переконання, що створення Громадської ради також допоможе об’єднати усі організації, які працюють у інтересах українських дітей, зокрема й міжнародних. «Нарешті буде можливість познайомитися для того, щоб було розуміння, хто чим займається. А ще це чудова можливість об’єднатися для реалізації конкретних дій щодо захисту дітей в Україні, які мають бути підтриманими на державному рівні,» - зазначила Д.КАСЬЯНОВА.

Вона наголосила, що в Україні досі немає жодної стратегії, яка б орієнтувалася на захист дитинства. «Останні півтора роки в Україні взагалі ніхто не займався проблемами дітей. Після того як ліквідували Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, усі «дитячі» теми відійшли на задній план. І це зразу ж відбилося на стані справ, зокрема щодо дітей-сиріт - кількість прийомних сімей та будинків сімейного типу створено значно менше, ніж за минулі кілька років,» - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Вона підкреслила, що попри те, що про права дитини в Україні багато говорять, реально нічого не робиться. «Якщо взяти окремого чиновника у регіонах, я впевнена, він не розуміє і не знає про права дитини. У цьому усі проблеми. І це, незважаючи на те, що Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини ще 20 років тому. Тому усі громадські організації, що захищають права дитини мають великі надії на інститут уповноваженого Президента з прав дитини, і на створення Громадської ради,» - наголосила Д.КАСЬЯНОВА.

ДОВІДКА УНІАН. Реалізація проекту "Розвиток сімейних форм виховання" розпочата Фондом Ріната Ахметова "Розвиток України" 1 червня 2008 року. Сімейні цінності є пріоритетними для фонду й фонд робить усе можливе для того, щоб дитина жила і виховувалася в сім`ї. Для цього фонд сприяє національному усиновленню, надає підтримку прийомним сім`ям і дитячим будинкам сімейного типу, в тому числі й матеріальну; взаємодіє з інтернатними закладами з метою профілактики соціального сирітства та реформування цих закладів. Бюджет проекту - 15 млн. грн.

