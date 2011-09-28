МОЗ зекономило 100 млн. грн. при закупівлі ліків

Міністерство охорони здоров’я заявляє про економію 100 млн. грн. бюджетних коштів при проведення торгів із закупівлі ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО.

«Позиція міністерства стосовно перегляду номенклатури і процедур дала гарні наслідки, ми маємо на сьогодні економію понад 100 млн. грн. І це по тим торгам, які відбулись. Ще в нас частина торгів, які в періоді проходження тендерних процедур», - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

Вона наголосила, що до червня не здійснювалась процедура державних закупівель, але протягом літнього періоду в цьому напрямку тривала серйозна робота. На даний момент процедуру проведено на суму більше 1,8 млрд. грн.