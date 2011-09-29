«Влучно в ціль!» - акція за участі людей, які побороли рак

Віктор Павлік і козаки Мамаєвої слободи стріляли з лука на підтримку онкохворих людей.

28 вересня у Києві в Мамаєвій слободі відбулася соціально-інформаційна акція «Влучно в ціль». Козаки Мамаєвої слободи влаштували майстер-клас стрільби з лука для Віктора Павліка та людей, які перемогли рак. Вони всі зібралися разом, аби привернути увагу до проблем пацієнтів, хворих на лімфому – злоякісне захворювання крові. Ще десять років тому ця хвороба вважалася невиліковною - два-три роки життя не найкращої якості. Тепер завдяки сучасній – так званій таргетній - терапії такі пацієнти отримали шанс на здорове життя. Колишні пацієнти на прикладі власної історії прагнуть продемонструвати іншим – рак – не вирок, а лише діагноз. Потрібно тількивірити у власні сили та мати доступ до сучасного лікування. Таргетна терапія – цільова терапія, яка вражає лише ракові клітини і не пошкоджує здорові. Новітні ліки – надзвичайно дорогі і багато людей просто не в змозі їх купити та змушені відмовитися від лікування. Тому таким пацієнтам потрібна державна підтримка.Щороку діагноз «лімфома» чує одна тисяча людей. А загалом пацієнтів з таким діагнозом в Україні кілька тисяч. І кожен з них повинен мати доступ до сучасної терапії і шанси на здорове життя. І Віктор Павлік та колишні пацієнти вчилися стріляти влучно – аби привернути увагу держави та громадськості до проблем таких пацієнтів.