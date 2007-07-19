У Києві зареєстровано 2,5 тис. хворих на туберкульоз

За півроку в Києві зареєстровано 2,5 тисячі хворих на туберкульоз.

За даними міського протитуберкульозного диспансеру кількість людей, які захворіли перший раз, – 608, це на 100 осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

20 % пацієнтів – це люди без постійного місця проживання, які за словами завідувача відділом оргкомітету протитуберкульозного диспансеру Ольги ЄГОРОВОЇ, є основними носіями хвороби: "У нас великий мегаполіс, тому люди зі всієї України тягнуться сюди, бо тут все-таки прожити легше. Це питання дуже серйозне. Кількість бомжів узятих на облік з кожним роком збільшується. Вони побудуть у стаціонарі, потім знову йдуть на вулицю, тому ефективність лікування дуже низька. Серед бомжів дуже висока смертність від туберкульозу".

Всього на обліку знаходиться 20 тис. пацієнтів.

Yтро.ua