Протитуберкульозні вакцини будуть у пологових будинках на тижні

Міністерством охорони здоров’я України було вжито заходів щодо забезпечення населення вакцинами для профілактики туберкульозу БЦЖ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я, для забезпечення проведення вакцинації у пологових будинках МОЗ отримало 220 тисяч доз вакцини для профілактики туберкульозу (БЦЖ, SSI, виробництво Данії) для щеплень новонароджених. Дана вакцина вже пройшла лабораторне дослідження якості і цього тижня проводиться її розвезення у регіони, а з наступного тижня буде проводитися вакцинація в пологових будинках країни. Це дасть змогу вакцинувати дітей в пологових будинках України протягом 2-х місяців.

В листопаді завершується процедура лабораторного контролю перевірки якості 1 млн. 800 тис. доз вакцини БЦЖ російського виробництва. Після чого дана вакцина буде розвезена по регіонах. Це дасть змогу забезпечити потребу України у вакцині для профілактики туберкульозу на 100 %, переконані в МОЗ України.