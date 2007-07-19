17 лікарень Івано-Франківщини отримали електрокардіографи

17 лікарень Івано-Франківської області отримали електрокардіографи від Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» на загальну суму 170 тис. грн.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана СІЩУК, сьогодні представники фонду «Україна 3000» на чолі з головою наглядової ради Катериною ЮЩЕНКО здійснили робочу поїздку до Коломиї Івано-Франківської області, де відвідали районну дитячу лікарню.

За словами С.СІЩУК, у супроводі головного лікаря закладу Ірини ГОБЕЛЕЦЬКОЇ гості оглянули приміщення лікарні, побували у соматичному і хірургічному відділеннях, поспілкувалися з маленькими пацієнтами та їхніми батьками.

У конференц-залі лікарні К.ЮЩЕНКО від імені фонду «Україна 3000» передала головним лікарям 16 центральних районних лікарень області та Івано-Франківської обласної дитячої лікарні сертифікати на отримання електрокардіографів «Heart Screen 60 G» виробництва Угорщини. Вартість одного електрокардіографа – близько 10 тисяч гривень. Таким чином, районні дитячі лікарні Івано-Франківщини отримали від Фонду «Україна 3000» допомогу на загальну суму близько 170 тисяч гривень.

Також від родини ЮЩЕНКІВ дружина Президента подарувала Коломийській районній дитячій лікарні ікону Божої Матері.

Після завершення церемонії передачі сертифікатів К.ЮЩЕНКО та представники Фонду «Україна 3000» провели зустріч з головними лікарями дитячих лікарень Івано-Франківщини.

Супроводжував у поїздці К.ЮЩЕНКО перший заступник голови облдержадміністрації Андрій РОМАНЧУК.

Довідка УНІАН. Діяльність Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» в Івано-Франківській області відбувається по всіх напрямах.

Так, завідувач Музею караїмської історії та культури, філії Національного заповідника «Давній Галич» Іван ЮРЧЕНКО став стипендіатом Програми підтримки музейних працівників у 2005-2006 роках.

У рамках акції «Українське мистецтво – бібліотекам» комплекти книг від Українського центру розвитку музейної справи та Національного художнього музею України отримали Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Івана Франка та бібліотека Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Учасником програми «Від лікарні до лікарні» Фонду «Україна 3000» є Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня. Протягом 2006 року у рамках програми лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання, медикаментів та книжок на суму понад 320 тисяч гривень. Значна частина цієї допомоги була надана завдяки співпраці Фонду «Україна 3000» та компанії Procter&Gamble, яка виділила кошти на закупівлю обладнання для відділення реанімації новонароджених та відділення виходжування недоношених дітей Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

У 2006-2007 роках Фонд «Україна 3000» надавав благодійну допомогу Косівській центральній районній лікарні. За час співпраці лікарня отримала електрокардіограф, ваги для новонароджених, 20 глюкометрів та 50 книжок «Людина» на суму 15 тисяч гривень.

Загалом медичні установи Івано-Франківщини отримали від Фонду «Україна 3000» благодійну допомогу на суму 337 тисяч гривень.

У рамках програми «Радість дитинства – вільні рухи» 58 дітей з діагнозом ДЦП з Івано-Франківської області пройшли курс реабілітації в Міжнародній клініці відновного лікування у Трускавці. Загальна вартість путівок становила 263 610 грн. На сьогодні у базі програми наявні дані про 527 дітей, хворих на ДЦП, з Івано-Франківщини.