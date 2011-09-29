На початку жовтня по всій Україні будуть приморозки
15:02, 29 вересня 2011Країна
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На ґрунті та подекуди у повітрі
На початку жовтня в Україні очікують приморозки.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі 1 жовтня в Карпатах та у східних областях, 2 жовтня у північних, центральних та східних областях місцями на поверхні ґрунту будуть приморозки.
3 жовтня в Україні, крім заходу, на ґрунті та подекуди у повітрі очікуються приморозки 0-5°.
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