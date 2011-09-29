Здоров'я матері і дитини - пріоритет для України

Про це на відкритті нової клініки репродуктивної медицини в м.Києві заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії Регіонів, голова комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва. В урочистому відкритті також взяли участь В`ячеслав Камінський - головний акушер-гінеколог МОЗ України та Марк Курцер - головний акушер-гінеколог м. Москви.

«Відкриття в Києві сучасної клініки« Мати і дитина »дозволить істотно збільшити доступність нових технологій і наукових досягнень в області репродуктивного здоров`я для багатьох наших громадян», - впевнена Бахтєєва.

Політик звернула особливу увагу на те, що проблема безпліддя є злободенною для багатьох країн світу, у тому числі для України. За даними ВООЗ, на планеті кожна четверта-п`ята подружня пара страждає безпліддям. В Україні таких пар понад 1 млн.

«За оцінками експертів, насправді безплідними є до 3 млн. з 15 млн. пар, що серйозно впливає на демографічну ситуацію в нашій країні, яка характеризується депопуляцією. За останні 20 років чисельність населення України скоротилася на 6 млн., а у віковій групі до 14 років - практично вдвічі - з 11 до 6 мільйонів,» - заявила Бахтєєва.

Сьогодні в Україні в черзі на надання медичної допомоги за програмою «Репродуктивне здоров`я» стоїть 800 тисяч сімейних пар. «Безпліддям страждають близько 7% жінок дітородного віку Україна. Причому 20-ти відсоткам з них можна допомогти, здійснити найпотаємнішу мрію кожної жінки - стати матір`ю. І я як лікар, хочу сказати, що навіть якщо ми допоможемо 1% з них - це напрямок треба розвивати. І ми успішно це робимо: інноваційні допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) в останні роки отримали широкий розвиток в нашій країні,» - сказала політик.

На сьогодні лікування за допомогою допоміжних репродуктивних технологій в рамках реалізації державної програми задіяні всього 6 державних клінік (Центрів репродуктивних технологій), які перебувають (в Києві (2), Харкові, Донецьку, Івано-Франківську та Одесі). У той же час, практично не використовується можливість партнерства і співпраці з приватними клініками, практикуючими в цій сфері.

«Хочеться висловити особливе побажання розвивати напрямок партнерства між приватним сектором охорони здоров`я та державою. Тільки таким співтовариством ми зможемо досягти єдиних цілей на благо матері і дитини », - заявила Бахтєєва.

На сьогоднішній день в Україні діють 25 зареєстрованих в Українській асоціації репродуктивної медицини центрів ДРТ, з них у Києві - дев`ять. За рекомендаціями ВООЗ, таких клінік має бути з розрахунку одна на мільйон жителів країни.

Бахтєєва зазначила: багато років на фінансування ДРТ-технологій в рамках програми «Репродуктивне здоров`я», виділялися мізерні кошти. І лише з 2010 року, завдяки об`єднанню зусиль усіх гілок державної влади - Президента України Віктора Федоровича Януковича, Уряду та Парламенту нам вдалося зрушити з мертвої точки вирішення проблем в охороні здоров`я в цілому і в цій сфері зокрема. У 2011 році в рамках Комплексних заходів щодо заохочення народжуваності фінансування збільшено до 6,6 млн грн, на всю програму передбачені кошти в сумі 34 млн. грн.

Бахтєєва наголосила: під патронатом Президента України Віктора Федоровича Януковича в нашій країні стартував унікальний Національний проект «Нове життя» - нова якість охорони материнства і дитинства », метою якого є створення 27 перинатальних центрів з надання доступної високоспеціалізованої акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги (перинатальної допомоги ).

У вересні минулого року Президент України Віктор Федорович Янукович запевнив світову спільноту на Саміті Генеральної Асамблеї ООН, присвяченому питанням прогресу в досягненні Цілей розвитку тисячоліття, що Україні до 2015 року знизить рівень дитячої смертності до 9,3 на 1000 народжених живими, а рівень материнської смертності до 13 на 100 000 народжених живими (на 17%).

"Ці важливі стратегічні завдання нашої держави, наше майбутнє і ми будемо чітко йти по шляху, коли слово не розходиться з ділом. Мені дуже приємно відзначити, що сьогодні, для української влади, турбота про здоров`я матерів і дітей - стала найважливішим пріоритетом державної політики, що про проблеми охорони здоров`я стали не тільки говорити, але й вирішувати їх," - підсумувала Бахтєєва.