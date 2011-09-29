Інвалідам необхідне розширення безбар’єрного середовища

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України виступає за збільшення безбар’єрного середовища для інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йшлося на черговому засіданні Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Найгострішими проблемами, на думку учасників заходу, є облаштування безбар’єрного середовища в уже існуючих спорудах, неврахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями при проектуванні новобудов, а також належний контроль за дотриманням вимог державних будівельних норм щодо доступності. Крім того, сьогодні обласні центри майже не адаптовані до вимог безбар’єрного середовища для інвалідів.

Як повідомляється, під час засідання директор Департаменту містобудування та архітектури Мінрегіону Ігор СОКОЛОВ зазначив: «Є порушення вимог Державних будівельних норм підчас реконструкції будівель. Часом проектувальники ухвалюють нераціональні рішення через відсутність досвіду забезпечення необхідних умов для інвалідів, або ж через небажання окремих інвесторів ці проблеми вирішувати та намагання зекономити».

За його словами, необхідно посилити відповідальність замовників, проектувальників та підрядників за допущені відхилення від державних будівельних норм, які регламентують доступність новобудов для інвалідів.

Сьогодні в Україні наявні всі необхідні елементи для створення безбар’єрного середовища. Це сучасна нормативна база та механізм контролю за її дотриманням.

«Нам необхідно провести просвітницьку роботу та навчити проектувальників і підрядників, щоб потреби людей з обмеженими фізичними можливостями ніколи не «забувалися», – підкреслив І.СОКОЛОВ.

Комітет вирішив опрацювати можливість залучення до проектування об’єктів сертифікованого експерта з доступності. На думку учасників заходу, всі об’єкти, починаючи з елементарного кіоску, повинні обов’язково проходити експертизу на предмет безбар’єрного середовища і безпечного доступу. Для посилення контролю за доступністю Державна архітектурна будівельна інспекція надасть активістам Національної Асамблеї інвалідів спеціальні посвідчення позаштатних інспекторів.