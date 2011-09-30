У Чорнобильській зоні розпочнуть будувати Централізоване сховище шкідливих відходів

5 жовтня у Чорнобильській зоні відчуження на майданчику комплексу «Вектор» відбудеться церемонія початку будівництва Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході візьмуть участь міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР та Голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Будівництво сховища фінансується за рахунок допомоги уряду Великої Британії в рамках ініціативи країн Великої Вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» з наданням додаткового фінансування з боку Європейського Союзу. Будівництво сховища дасть змогу забезпечити безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання з метою проведення їхньої характеризації та паспортизації з подальшим розміщенням на безпечне зберігання мінімум на 50 років. Очікується, що даний об`єкт буде введений в експлуатацію в кінці 2012 року – на початку 2013.