Запоріжжя: Бахтєєва подарувала ЦРЛ високоточний флюорограф

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва з робочим візитом відвідала районний центр Гуляйполе Запорізької області.

На зустрічі з головними лікарями районних лікарень та колективами народний депутат сказала: профільний Комітет з питань охорони здоров`я, який вона очолює, пріоритетним є питання фінансування галузі охорони здоров`я на 2012 рік.

«У проекті державного бюджету на 2012 рік на сферу охорони здоров`я заплановано 56,1 млрд. гривень, з них державний бюджет складає 16,6 млрд.грн, місцеві бюджети - 39,5 млрд. гривень. У 2012 році частка витрат на охорону здоров`я у структурі ВВП відповідно до проекту бюджету складе 3,7%, проти 3,4% в поточному році. Тобто за цим показником ми маємо суттєве збільшення,» - сказала Тетяна Бахтєєва.

Народний депутат зазначила: проектом держбюджету 2012 року, передбачено вирішення низки соціальних питань у сфері охороні здоров`я. Зокрема, з 1 січня 2012 року передбачена виплата медичним та фармацевтичним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні основної щорічної відпустки, в суммі 1, 6 млрд.грн. Також, збільшаться зарплати лікарів-хірургів вищої категорії на 861 грн., дільничного лікаря-терапевта вищої категорії на 704 грн., фельдшерів вищої категорії на 540 грн. в порівнянні з 2011р. На субвенції місцевим бюджетам у галузі охорони здоров`я заплановано виділити 1,8 млрд. грн.

Тетяна Бахтеєва звернула особливу увагу: одним з головних завдань для Комітету і для неї особисто є встановлення надбавки у розмірі 50% до окладу медпрацівників працюють у сільській місцевості в проекті бюджету на 2012 рік. «Без вирішення цього питання ми не зможемо вирішити проблему забезпечення лікарями лікарень у селах і селищах міського типу,» - підкреслила політик.

