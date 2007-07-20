На Львівщині підняли три цистерни з фосфором

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня піднято та завантажено на залізничні платформи три цистерни потяга з фосфором, що зазнав аварії у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, проводяться підготовчі роботи з підняття інших цистерн. На 9 цистернах здійснюються роботи з ліквідації пробоїн і тріщин. Зважаючи на потенційну небезпеку фосфору, який залишився у пошкоджених цистернах і на грунті, продовжується їхнє зрошення водою та ізоляція від повітря пожежною піною. Відновлено пошкоджену ділянку залізничної колії довжиною 175 м.

До медичних закладів зі скаргами на стан здоров`я звернулося 152 особи, у тому числі 27 дітей (для медичного обстеження) та 24 працівники МНС. Потерпілим надається необхідна медична допомога. У лікарняних закладах області створено резерв у кількості 500 ліжок для прийому можливих постраждалих.

За результатами досліджень, проведених фахівцями санітарно-гігієнічної лабораторії Львівської обласної СЕС, перевищень гранично допустимих концентрацій у повітрі та воді поліфосфатів та фосфорного ангідриду не виявлено. Загрози населенню немає.

Постійно здійснюється інформування населення про обстановку у зоні надзвичайної ситуації та заходи, що вживаються для ліквідації наслідків аварії.

Прийнято остаточне рішення з представниками підприємства з виробництва жовтого фосфору ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан, які прибули до місця події 18 липня, стосовно відправки цистерн з фосфором до Казахстану і завантаження забрудненого шрунту у контейнери і відправки його для утилізації.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 746 осіб особового складу та 101 одиниця техніки, у тому числі: від МНС - 193 осіб та 42 одиниці техніки, 250 осіб та 14 одиниць техніки “Укрзалізниці”, 200 працівників МВС та 12 одиниць техніки, 73 осіб та 24 одиниці техніки Міноборони, 4 бригади швидкої медичної допоги.

Управління ліквідацією наслідків аварії здійснює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з міністром МНС Нестором ШУФРИЧЕМ.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня для розслідування причин аварії з вантажним потягом, ліквідації її наслідків та надання допомоги потерпілим створено урядову комісію, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.