Нова методика дозволить відновлювати рівень імунітету ВІЛ-позитивних

Нова методика комбінованої антиретровірусної терапії (cART), що застосовувалася європейськими вченими, дозволяє відновлювати рівень імунітету ВІЛ-позитивних осіб до рівня здорових людей.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейської комісії в Україні, до такого висновку дійшли фахівці у результаті дослідження Королівського вільного центру з лікування вірусу імунодефіциту людини та Королівського вільного університетського коледжу “Лондонські медичні школи”.

Європейська комісія оприлюднила результати цього дослідження.

Зокрема, виявилося, що завдяки застосуванню нової методики кількість імунних клітин СD4, від втрачання яких страждають ВІЛ-позитивні люди, може збільшуватися до кількості відповідних клітин у здорових людей.

Загалом у дослідженні взяли участь 1835 ВІЛ-позитивних пацієнтів, чимало з яких мали рівень клітин СD4 близько 200 на мікролітр крові (нормою вважається близько 1000 клітин СD4 на мікролітр). Протягом року терапії у багатьох людей ця кількість збільшувалося принаймні на 100 клітин на мікролітр.

За результатами дослідження, це збільшення може тривати протягом п’ятьох років терапії і навіть після цього періоду. Чимало ВІЛ-позитивних пацієнтів, що мали на початок терапії понад 350 клітин на мікролітр, протягом трьох років досягли рівня клітин, що наявний у здорових людей.

Дослідження є елементом тривалого проекту EuroSIDA, спрямованого на пошук шляхів лікування та профілактики ВІЛ/СНІД. Єврокомісія фінансує проект з 1994 року.