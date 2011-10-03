Завтра очікуються невеликі дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на півночі Лівобережжя, вдень у північних, східних та центральних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західній частині подекуди туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, на сході, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 16-21°, у західних та Одеській областях 20-25°; у східній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-4°, вдень 12-17° тепла.

У Київській області у вівторок вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°. У Києві температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 15-20°, у Дніпрі біля Києва 15°.