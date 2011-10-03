У Києві презентовано соціальний проект «Зупинимо біль разом!».

Як заявили сьогодні в УНІАН учасники прес-конференції, акція приурочена до Всеукраїнського тижня хоспісної та паліативної допомоги.

Голова Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги Василь КНЯЗЕВИЧ наголосив, що в Україні дуже мало звертають увагу на проблеми хоспісів та людей, яким вже не може допомогти медицина.

«Щороку близько 700 тисяч українців покидають цей світ. З цієї кількості півтори тисячі потребують такої допомоги, коли ані пацієнт, ані його рідні не можуть справитися. Цивілізований світ вже опробував систему паліативної допомоги, в Україні тут є проблеми. Катастрофічно не вистачає спеціалізованих медичних закладів - діє лише 12 стаціонарних хоспісів та 20 паліативних відділень при лікарнях. Вони потерпають від злиденного фінансування, не вистачає персоналу. Не розвивається волонтерство, що давно є нормою у цивілізованому світі», - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

Він також підкреслив, що Україна – єдина країна в Європі, де для знеболення тяжкохворих досі використовують тільки ін’єкційний морфін, тоді як у цивілізованих країнах – пластирі, таблетки або сиропи. «Ці сучасні методи знеболювання українцям недоступні. До того ж, і добова доза ін’єкції знеболювального обмежена (сила ж болю для людини - індивідуальна). Україна потребує державної програми, зміни законодавства щодо використання знеболювальних препаратів», - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

Водночас В.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги прагне змінити цю ситуацію. «Ліга об’єднує небайдужих медиків, політиків, науковців, відомих діячів культури, спорту, представників громадських організацій та духовенства. Створивши належну систему гідного догляду за невиліковно хворими, Україна стане ближчою до європейських стандартів життя», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

На прес-конференції було повідомлено, що у рамках Всеукраїнського тижня хоспісної та паліативної допомоги по усій Україні будуть проводитися соціальні акції – круглі столи, благодійні та соціально-мистецькі заходи, зокрема, «Портрет із майбутнього» та «День зірки у хоспісі». Вони об’єднали молодих успішних людей і молодих художників, які намалювали портрети зірок такими, якими вони їх бачать у 2041 році. Герої портретів – Даша МАЛАХОВА, Ірена КАРПА, Владислав ЯМА, Святослав ОЛІЙНИК, Владислав ВАЩУК, Віталій ПАВЛІК та ГАЙТАНА - протягом акції побували у хоспісах і будинках для літніх людей, де надали свою допомогу.

Завершиться тиждень хоспісної та паліативної допомоги спільним молебнем у церквах всіх конфесій Києва.

Довідка УНІАН. Паліативна допомога – це підхід, який дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів із невиліковними захворюваннями та допомогти їхнім родинам шляхом запобігання страждань невиліковно хворої людини. Головною метою паліативної допомоги є підтримка якості життя хворого у фінальній стадії, максимальне полегшення фізичних та моральних страждань та збереження людської гідності пацієнта. Паліативну допомогу можна надавати разом із допомогою, спрямованою на одужання, її метою є не виліковування, а піклування.