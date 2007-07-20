Сусідство з АЕС провокує виникнення лейкемії у дітей

Рівень захворювання лейкемією вищий у дітей і людей, які живуть поблизу АЕС. Проте пояснити це явище автори дослідження не в змозі.

Відповідне дослідження провели учені з Медичного Університету Південної Кароліни /Medical University of South Carolina/: вони вивчили доповіді про стан здоров`я населення, що живе поблизу 136 ядерних об`єктів в США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Іспанії.

Як виявилось, для дітей у віці до 9-ти років рівень смертності в порівнянні з їх однолітками, що живуть далеко від АЕС, вищий на 5-24%. Серед людей, що не досягли 25-ти літнього віку, рівень смертності вищий на 2-18%. У свою чергу, ризик захворювання лейкемією у першої групи дітей підвищується на 14-21%, для другої - на 7-10%.

Лейкемія - досить рідкісне захворювання, яке, як вважається, виникає через збій у роботі хромосом. Автори дослідження стверджують, що раніше не помічалося, що у людей, які живуть поблизу ядерних об`єктів і полігонів, зростає ризик захворювання цією недугою.

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