МОЗ скасувало результати торгів на закупівлю препаратів для ВІЛ/СНІДу

Міністерство охорони здоров’я України скасувало результати торгів на закупівлю препаратів для лікування ВІЛ/СНІДу ще 16 липня через судовий позов однієї із фармакологічних компаній з проханням визнати результати тендеру недійсними.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

“Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, було прийнято на засіданні постійного тендерного комітету МОЗ ще 16 липня за протоколом № 33, тобто за день до того, як громадські організації на прес-конференції виступили з вимогою скасувати його результати”, - сказали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ), звернулась з вимогою до Міністерства охорони здоров`я України припинити тендерні закупівлі препаратів антиретровірусної терапії, які застосовуються при лікуванні ВІЛ-інфекції і СНІДу.

«Тендерний комітет Міністерства охорони здоров`я України не допустив до участі в конкурсі ті компанії, які пропонували оригінальні препарати, котрі мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров`я. Комітет проігнорував звернення громадян, для яких ці препарати купуються і які хочуть лікуватися якісними препаратами. Вони хочуть, щоб якість була підтверджена міжнародними сертифікатами, а не якимись сумнівними українськими стандартами якості, що придумані як механізм для відмивання грошей», - сказала радник з політики і адвокації ЛЖВ Ірина БОРУШЕК.

За її словами, препарати індійського виробництва «Нелфінавір» і «Лопінавір», які планує купити Мінохоронздоров`я, не пройшли прекваліфікацію ВООЗ і мають значні побічні ефекти при застосуванні.

Довідка УНІАН. В Україні закупівля антиретровірусних препаратів з 2001 року фінансувалася Глобальним фондом по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією. Реалізація цього проекту Глобального фонду закінчується в 2007 році, а з 2008 року фінансування антиретровірусної терапії має здійснюватися з державного бюджету.

Національна координаційна рада з питань попередження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу 13 червня 2007 року доручила Міністерству охорони здоров`я підготувати експертні висновки про ситуацію, що склалася в Україні із застосуванням препарату «Нелфінавір». Крім того, Нацрада рекомендувала припинити процедуру закупівлі антиретровірусних препаратів і їх генеричних препаратів для лікування ВІЛ/СНІД до отримання експертних висновків.

Тендерний комітет Мінохорониздоров`я провів 21 червня конкурс на закупівлю АРВ-препаратів загальною вартістю 37 млн. грн. Згідно з результатами конкурсу, Міністерство охорони здоров`я має закупити 10 найменувань препаратів індійського виробництва, серед яких «Нелфінавір» і «Лопінавір».