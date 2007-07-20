При фосфорному отруєнні не рекомендують вживати рибу і сало

Симптоми отруєння фосфором мало чим різняться від інших інтоксикацій людського організму - загальної слабкості, нудоти, блювання. При найменших ознаках слід терміново звернутися до лікарів. А щоб якнайшвидше вивести шкідливу речовину з організму, важливо подбати про правильне харчування.

Вживання їжі при отруєнні фосфором має кілька нюансів, розповідає Лілія КРАСНОКУТСЬКА, старший науковий співробітник лабораторії промислової токсикології і гігієни праці за використання хімічних речовин Інституту медицини праці АМН України.

Найперше – якнайбільше пити, щоб розчинялися і виводилися з організму шкідливі речовини. Вода має бути лужною, типу “Боржомі”. До речі, саме на лужні води багата Львівщина.

Їсти багато овочів та фруктів.

Не вживати жирні продукти, особливо вершкове масло та сало. Через жири відбувається швидке проникнення фосфору до крові. Замінити їх олією.

Обмежити вживання макаронних та інших виробів з борошна.

Наш організм на 2/3 складається з нерозчинного фосфору. Тому обов’язково слід виключити з раціону продукти, що містять значну кількість фосфатів: рибу, бобові, а також яйця, грубу клітковину, солоні продукти, соуси, міцні бульйони.