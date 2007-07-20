Жертвами фосфору стали три журналісти

Впродовж останніх двох днів від фосфорних випарів в Ожидові Буського району Львівщини отруїлися троє телевізійних журналістів - власних кореспондентів київських телеканалів "Інтер", ІСТV та "Нового" каналу.

Як повідомляє ZAXID.NET, власний кореспондент телеканалу "Інтер" у Львові Софія Гордієнко ще у вівторок відчула загальну слабкість та нудоту, в неї піднялася температура, журналістка не відчувала смаку того, що їсть. "Я самостійно звернулася до лікарів, які констатували отруєння. Зараз я проходжу стаціонарне обстеження в лікарні", - зазначила власкор "Інтеру".

Вона повідомила, що госпіталізовано і Світлану Хрущак, власного кореспондента "Нового" каналу, в якої почалися сильні болі в печінці та нирках. "Але найскладніша ситуація з власкором ІСТV Іваном Кривим, якого сьогодні відправили на лікування до Києва у клініку "Борис". Окрім вже "традиційного" печінкового та ниркового болю, в Івана діагностували обпалення верхніх дихальних шляхів", - розповіла ZAXID.NET Софія Гордієнко.

"Я розумію, що така є журналістська робота, але не треба зловживати повноваженнями четвертої влади", - так сьогодні 20 липня, під час прес-конференції в Ожидові пояснив причину отруєння працівників мас-медіа міністр МНС України Нестор Шуфрич, відповідаючи на запитання кореспондента ZAXID.NET.

За словами міністра, журналісти проявляли зайву хоробрість і проривалися якомога ближче до вогню.

"Цього не слід було робити, ми нічого не ховаємо і усім бажаючим надали б оперативне відео", - заявив Н.Шуфрич.

Окрім цього, міністр охорони здоров’я Юрій Гайдаєв аргументував отруєння журналістів також тим, що вони перебували на місці події в перші дні аварії.