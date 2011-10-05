Інвалідам і дітям-інвалідам збільшено розміри соцдопомоги

З 1 жовтня для інвалідів і дітей-інвалідів, згідно із законом про державний бюджет на 2011 рік, підвищено розміри соціальних виплат.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України.

Зокрема, розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням норм постанови Кабінету міністрів від 26 березня 2008 року №265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”) з 1 жовтня 2011 року становить: для інвалідів дитинства I групи – 1176 грн.; для інвалідів дитинства II і III груп - 784 грн.; для інвалідів дитинства ІІ і ІІІ груп з надбавкою на догляд - 784 грн.; для дітей-інвалідів (без надбавки на догляд) - 784 грн.; для дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд – 975,3 грн.; для дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1059,8 грн.; для дітей-інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 18 років – 823,2 грн.; для дітей-інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд – 1249,7 грн.; для дітей-інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1334,2 грн.

Зараз на обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває близько 349 тис. інвалідів дитинства і дітей-інвалідів.