ЛАЗ переробив Renault під швидку допомогу

Львівський автобусний завод найближчим часом готовий презентувати виробництво транспортних засобів для "швидкої допомоги" на базі автомобілів французської фірми Renault.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

"Ми плануємо найближчим часом презентувати уряду виготовлення на цьому заводі «швидких допомог» на базі французської марки Renault, якими буде забезпечена вся Україна і в першу чергу Львівська область", - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

За його словами, наступним кроком у діяльності підприємства стане виробництво діагностичних лабораторій на базі автобуса ЛАЗ для обслуговування сільського населення.

"Тобто, ми хочемо повернути славетні традиції цього заводу. З іншого боку, ми хочемо удосконалити той автомобіль (автобус ЛАЗ - УНІАН). Машина справді є унікальною, але, як і кожен продукт, межі удосконалення немає", - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.