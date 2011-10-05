ЛАЗ переробив Renault під швидку допомогу
Забезпечать Україну
Львівський автобусний завод найближчим часом готовий презентувати виробництво транспортних засобів для "швидкої допомоги" на базі автомобілів французської фірми Renault.
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.
"Ми плануємо найближчим часом презентувати уряду виготовлення на цьому заводі «швидких допомог» на базі французської марки Renault, якими буде забезпечена вся Україна і в першу чергу Львівська область", - сказав М.ЦИМБАЛЮК.
За його словами, наступним кроком у діяльності підприємства стане виробництво діагностичних лабораторій на базі автобуса ЛАЗ для обслуговування сільського населення.
"Тобто, ми хочемо повернути славетні традиції цього заводу. З іншого боку, ми хочемо удосконалити той автомобіль (автобус ЛАЗ - УНІАН). Машина справді є унікальною, але, як і кожен продукт, межі удосконалення немає", - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.