Допоможіть Христинці - жити лишилося менше місяця!

Христинка Тараненко - 1-річна львів`янка, яка народилась без жовчного міхура з атрезією жовчевивідних шляхів. В 2 місяці їй була зроблена операція на жовчовивідних шляхах. Це дало дівчинці трохи часу, щоб ще підрости і набратися сил перед трансплантацією печінки.

Досі стан дитини був більш-менш стабільний і ми сподівались, що встигнемо зібрати кошти на операцію ще за 3-4 місяці, але цього тижня стан Христинки різко погіршився і наближається до критичного, тому прооперувати дитину необхідно вже до кінця жовтня. Силами волонтерів фонду і батьків дитини на сьогодні зібрано 170 тис грн, а це копійки в порівнянні з необхідною сумою на трансплантацію - 73 тис євро. Варшавська клініка готова прийняти дівчинку і провести пересадку печінки будь-якої миті, донором буде мама дитини, на заваді стоїть лише відсутність грошей на трансплантацію. Ведучий лікар Христинки наголошує,що якщо стан дитини не покращиться, то в нас є менше місяця часу, щоб врятувати її.



(050)3709002 - Марина, координатор адресної допомоги БФ "Крила Надії"

(050)4307188 - Ліпська Наталія, директор БФ "Крила Надії"



