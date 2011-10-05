Скадовськ оголошено курортом державного значення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення».

Про це повідомляє прес-служба Глави держави

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 6 вересня 2011 р.

Законом передбачається оголосити природні території міста Скадовськ курортом державного значення та затвердити межі округу і зон санітарної охорони цього курорту.

Як зазначав Кабмін, мета закону - перетворення курортного комплексу Скадовська у високорентабельну галузь економіки, створення сприятливих умов для ефективного і раціонального використання природних лікувальних, матеріально-технічних та людських ресурсів зазначених регіонів. Завдяки цьому відбуватиметься зростання чисельності осіб, які оздоровилися та відпочили, покращаться якісні та кількісні показники стану здоров`я населення країни, створиться сприятливий інвестиційний клімат у курортній галузі, вважають в уряді.