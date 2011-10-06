Фонд Ахметова виділить Криму 2 млн доларів на боротьбу з туберкульозом

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виділить Криму близько 2 млн. доларів на боротьбу з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, Верховна Рада Криму, Рада міністрів автономії та фонд підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

Підписи під документом поставили сьогодні в Сімферополі перший віце-спікер Криму Костянтин БАХАРЄВ, віце-прем`єр автономії Георгій ПСАРЬОВ і директор фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ.

Меморандум укладено в рамках реалізації програми фонду «Зупинимо туберкульоз в Україні», що здійснюється за підтримки Глобального фонду для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу, туберкульозу і малярії.

«Загальна сума інвестицій, які підуть в Автономну республіку Крим, становитиме близько 2 мільйонів доларів. Гроші, з якими ми заходимо, - це гроші міжнародного співтовариства. Меморандум не просто декларація, в ньому чітко закріплюється відповідальність сторін, вибудовується система партнерства, ми точно знаємо, що має зробити влада республіки, що зробимо ми - це об`єднання зусиль має привести до доброї результативності», - заявив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

«Кошти планується спрямувати на оснащення лабораторії зо діагностики туберкульозу, на придбання лікарських препаратів, навчання фтизіатрів, інформаційну кампанію серед населення», - сказав К.БАХАРЄВ.

У Криму близько 3,5 тисяч хворих на туберкульоз.