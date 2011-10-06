Винахідник "Україну" хоче передати 3 тис ампул для українських онкохворих дітей

Винахідник препарату «Україн», громадянин Австрії Василь НОВИЦЬКИЙ планує передати 3 тисячі ампул ліків для лікування українських дітей, хворих на рак.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.НОВИЦЬКОГО, загальна сума партії препарату – 2,5 млн. грн.

Він зауважив, що зараз ведуться переговори з Міністерством охорони здоров’я України щодо можливості здійснення такої акції, однак «відповіді поки не було».

«Я звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням, щоб нам дозволили офіційно передати «Україн». Нам спочатку пообіцяли, що дадуть відповідь 17 вересня, відповідь ми не одержали… Тепер обіцяють відповідь протягом двох тижнів. Представлено усі документи щодо реєстрації. Цей препарат уже давно вживався для лікування дітей і дав добрі результати», - наголосив В.НОВИЦЬКИЙ, підкресливши, що це вже третя спроба передати ці ліки Україні.

В.НОВИЦЬКИЙ також заявив, що має намір передати ліки трьом містам - Києву, Львову і Донецьку.

Винахідник підкреслив, що хоче, щоб акція проводилась офіційно, «щоб журналісти могли прослідкувати за лікуванням дітей».

На прес-конференції було заявлено, що даний препарат офіційно зареєстрований в Україні, щодо нього було проведено клінічні випробування, а також немає жодних обмежень для застосування на території України.