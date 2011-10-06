МОЗ спростовує інформацію про переговори щодо "Україну"

Міністерство охорони здоров’я спростовує інформацію про переговори винахідника препарату «Україн» з МОЗ щодо передачі цих ліків українським дітям.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, інформація громадянина Австрії Василя НОВИЦЬКОГО про переговори з МОЗ щодо передачі ампул винайденого ним препарату «Україн» не відповідає дійсності.

МОЗ України також поінформував, що препарат «Україн» не входить до Державного формуляру лікарських засобів і не застосовується у схемах для лікування онкологічних та інших захворювань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції винахідник препарату «Україн», громадяни Австрії В.НОВИЦЬКИЙ заявив про плани передати 3 тис. ампул цих ліків для лікування українських дітей, хворих на рак.

За словами В.НОВИЦЬКОГО, зараз ведуться переговори з Міністерством охорони здоров’я України щодо можливості здійснення такої акції, однак «відповіді поки не було».

«Я звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням, щоб нам дозволили офіційно передати «Україн». Нам спочатку пообіцяли, що дадуть відповідь 17 вересня, відповідь ми не одержали… Тепер обіцяють відповідь протягом двох тижнів. Представлено усі документи щодо реєстрації. Цей препарат уже давно вживався для лікування дітей і дав добрі результати», - наголосив В.НОВИЦЬКИЙ, підкресливши, що це вже третя спроба передати ці ліки Україні.

На прес-конференції було також заявлено, що даний препарат офіційно зареєстрований в Україні, щодо нього було проведено клінічні випробування, а також немає жодних обмежень для застосування на території України.