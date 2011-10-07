Обережно: українське вино!

Антимонопольний комітет України виявив порушення під час перевірки якості вина українського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови АМК Рафаель КУЗЬМІН.

За його словами, наприкінці липня до комітету надійшло звернення щодо низької якості вина в Україні.

За цим фактом комітет розпочав розгляд справи. Зокрема, була призначена експертиза за участю фахівців Мінагропроду, Державної податкової адміністрації, Держінспекції із захисту прав споживачів, «Укрвинпрому».

У рамках розслідування було придбано 103 зразки винної продукції у великих торгових мережах, з них 73 зразки - від 23 вітчизняних виробників і 30 зразків іноземних виробників (Молдова, Грузія, Італія, Іспанія, Чилі, Німеччина, Франція, Угорщина).

Як зазначив голова Центральної галузевої дегустаційної комісії «Укрвинпрому» Едуард МІХАЙЛЯНЦ, для перевірки «закупляли найдешевші, оскільки на цьому рівні найбільші фальсифікації». Зокрема, вартість однієї пляшки або упаковки–тетрапаку становила 25-35 грн.

«Із 73 відібраних зразків вітчизняного виробництва – 22 забраковано», - зазначив Е.МІХАЙЛЯНЦ, наголосивши, що це дуже великий відсоток. Серед причин браку - додавання ароматичних речовин, сторонні тони, специфічна смакова гамма тощо.

При цьому, «із 30 імпортних вин жодне не забраковано, 1-2 були на межі», - зазначив він.

Як додав Р.КУЗЬМІН, тепер АМК за участі експертів проводитиме лабораторні дослідження вин. Дослідження планується провести у найближчі 1-1,5 місяці.

«Лабораторні дослідження нам покажуть, що туди додається і чи придатне воно до вживання, і як воно позначається на здоров`ї… Якщо дегустаційні результати співпадуть з лабораторними дослідженнями, що, наприклад, це вино пити не можна, ми застосовуватимемо всі заходи, щоб це вилучати з торгових мереж», - підкреслив Р.КУЗЬМІН.

Він також зазначив, що у майбутньому АМК планує аналогічні перевірки більш дорогих сортів вин, а також горілчаної, коньячної продукції.