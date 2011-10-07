Відбудеться III Всеукраїнський фестиваль свідомого батьківства

7-8 жовтня у Києві відбуватиметься III Всеукраїнський фестиваль свідомого батьківства, до участі в якому запрошуються всі, хто планує, чекає або вже має дитину, а також для фахівці перинатального напряму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у рамках програми діятимуть майданчики для проведення лекційно-розважальних заходів. Передбачені лекції, семінари і майстер-класи на теми вагітності, пологів, грудного вигодовування, догляду за малюком та його виховання.

Запланована розважальна програма: робота творчих майстерень, проведення різноманітних конкурсів з призами і подарунками від партнерів, виставки фотографій «Диво народження» та малюнків вагітних жінок тощо.

Свято батьківства відбудеться у сімейному центрі розвитку і розваг «Дивосвіт» (станція метро «Оболонь», будівля з верблюдами на даху). Більш докладна інформація на сайті: http://www.asbfest.in.ua/киев/

Захід проводиться громадською організацією «Асоціація свідомого батьківства» за підтримки Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА.