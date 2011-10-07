Щорічно 500 тис українців потребують хоспісної допомоги - Бахтеєва

Про це напередодні Всесвітнього дня паліативної хоспісної та допомоги, який відзначається щорічно у другу суботу жовтня, заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова профільного комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва.

«За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, до 60 відсотків осіб, які страждають невиліковними захворюваннями (а це, в першу чергу - пацієнти, що страждають онкологічними, серцево-і цереброваскулярними хворобами, пацієнти, які страждають від ВІЛ / СНІДу та туберкульозу), наприкінці життя мають необхідність у спеціалізованій паліативної та хоспісної допомоги,» - сказала народний депутат.

Бахтеєва наголосила: в Україні щорічно паліативної та хоспісної допомоги потребують до 500 тис. людей, що страждають невиліковними захворюваннями. За останніми даними, тільки в Києві - до 35 тис. чоловік. Особливо висока потреба серед хворих, які страждають на онкологічні захворювання - з майже 90 тис. щорічно помирають від раку паліативної та хоспісної допомоги потребують близько 90% пацієнтів.

Сучасний стан паліативної та хоспісної допомоги в Україні знаходиться поки що на стадії розвитку. В даний час створено 15 паліативних та хоспісних відділень комунальної форми власності, які зосереджені в основному у великих містах - Києві, Харкові, Івано-Франківс, Львові, Луганську, Донецьку, Луцьку, Миколаєві, Херсоні, Севастополі та інших. Також подібні відділення діють на базі церков і громадських організацій. Тетяна Бахтєєва впевнена: це надзвичайно недостатньо для країни з 45-мільйонним населенням.

Довідка: Організатором Всесвітнього дня паліативної хоспісної та допомоги є міжнародна неурядова організація Всесвітній Альянс паліативної допомоги. Головна мета - об`єднання зусиль всього прогресивного людства для підтримки розвитку паліативної та хоспісної допомоги в усьому світі.

Цього року Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги відзначається 8 жовтня.