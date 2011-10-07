Бахтеєва пояснила, чому ВР не підтримала заборону реклами ліків у ЗМІ

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, голови профільного комітету з питань охорони здоров`я Тетяни Бахтєєвої, Верховна Рада України має намір заборонити рекламу лікарських препаратів в засобах масової інформації. Але поки цей процес затягнувся: на вчорашньому засіданні парламенту, представлений Петром Симоненком законопроект, що регулює це питання, не був прийнятий, зокрема, не підтримали його і представники Партії регіонів. Але не з тієї причини, що вони проти ідеї заборони такої реклами, а оскільки такий законопроект № 7007, автором якого є член парламентської фракції Партії регіонів, голова профільного комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва у співавторстві з колегами по Комітету, вже був прийнятий у першому читанні 12 листопада 2010 року, а поданий на розгляд ще 21 липня 2010 р. І на сьогоднішній день він готовий до розгляду у другому читанні і члени Партії регіонів готові голосувати за нього в першу чергу.

"Дуже некоректно стверджувати, що Партія регіонів не голосувала вчора за прийняття законопроекту народного депутата Петра Симоненка про заборону реклами лікарських препаратів на телебаченні та в інших засобах масової інформації. Ми цілком підтримуємо ідею цього законопроекту, оскільки від реклами ліків потерпають люди, які купують препарат не за рецептом лікаря, а керуючись лише рекламою. Таким чином це призводить до неефективного самолікування. Фракція Партії регіонів стоїть на тому, що необхідно забезпечити обмеження поширеності самолікування серед населення України, масштаби якої в буквальному сенсі цього слова стали загрожувати не лише здоров`ю наших співгромадян , але і їх економічному благополуччю. Адже, завдяки рекламі, люди змушені переплачувати, купуючи препарати. Щорічно загальна сума, що виділяється компаніями на рекламу ліків, становить 60 мільйонів доларів. Природно, частина цієї суми входить потім у вартість препаратів, що робить її набагато вище реальної. У цивілізованих країнах Європи, а також в Канаді реклама ліків у ЗМІ давно заборонена, " - стверджує Тетяна Бахтєєва.

Слід зазначити, що законопроект комуністів повторює норми проекту Тетяни Бахтєєвої, але при цьому вельми далекий від ідеалу. На відміну від представлених Симоненком ідей, законопроект № 7007 забороняє не лише рекламу лікарських засобів у всіх без винятку ЗМІ, зовнішньої реклами, бігбордах, стимулювання продажів, але й забороняє рекламу біологічно активних добавок (БАДів), які без консультації лікаря також можуть завдати шкоди здоров`ю.