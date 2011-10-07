Завтра Україні обіцяють мокрий сніг

8 жовтня, за прогнозами синоптиків, у західних областях України пройде дощ, вночі сильний дощ, на високогір`ї Карпат з мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; в Карпатах протягом доби 1-5° тепла.

В більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі без опадів, вдень очікується дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 16-21°. На решті території без опадів, лише вдень на Кіровоградщині та Одещині пройдуть окремі короткочасні дощі.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25°, у південній частині до 28°.

Вітер протягом доби переважатиме південний з переходом в західній частині на північно-західний, 7-12 м/с, місцями, крім східних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві та області вночі без опадів, вдень очікується дощ, подекуди гроза. Температура по області вночі 9-14°, вдень 16-21°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.

7 жовтня температура води в Чорному та Азовському морях 15-19°, у Дніпрі біля Києва 15°.