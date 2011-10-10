У людей з синдромом Дауна з'явиться свій день в календарі

У жовтні 2011 року пройде голосування по резолюції Організації Об`єднаних Націй про визнання Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна (WDSD). Для цього Міжнародна Асоціація Даун Синдром збирає підписи під петицією від людей зі всього світу. На сьогоднішній день в акції взяли участь 6155 чоловік.

Всеукраїнська Благодійна Організація "Даун Синдром" підтримує цю ініціативу, яка вплине на життя людей з синдромом Дауна у всьому світі.

"Для більш ніж 10 000 українців та їхніх сімей офіційне визнання ООН Всесвітнього дня людини із синдромом Дауна - це стимул активніше боротися за свої права на якісну освіту, на повноцінне медичне обслуговування, на необхідні соціальні послуги", - зазначив президент ВБО "Даун Синдром" і батько 7-ми річного Іллюші Сергій Кур`янов.

Будь-який з нас може залишити свій підпис на сайті: www.ds-int.org/petition-wdsd-un. Підписи приймаються до 16 жовтня.

Петиція буде передана до комітету Організації Об`єднаних Націй 17 жовтня 2011. Це означає, що вже з 2012 року в календарі може з`явитися "Всесвітній день людини з синдромом Дауна", який сприятиме реалізації основних принципів Конвенції ООН про права інвалідів, ратифікованої Україною і є частиною нашого національного законодавства.