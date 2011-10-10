Україні ще обіцяють +24°

У перші по-справжньому осінні вихідні в Україні місцями пройшов дрібний сніг, а сильний вітер знеструмив десятки населених пунктів, але синоптики обіцяють, що негода закінчиться вже сьогодні-завтра. «З 11—12 жовтня ще потепліє, — розповіла газеті «Сегодня» черговий синоптик «Укргідрометцентру» Зоя Олейник. — З початку тижня вдень буде 12—18 °С, на південному сході — до 24 °С. Правда, наступна хвиля холоду очікується вже в п`ятницю-суботу, 14—15 жовтня (+3—5° тепла по Києву обіцяє «Гісметео»). Згідно з народними прикметами, якщо на свято Покрову (14 жовтня) не випаде сніг, то його не буде ще два місяці, а вітер з півдня обіцяє теплу зиму.

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